VIDEO | Dona maiora la prima edizione palermitana del premio che celebra il coraggio degli uomini in divisa
Prima edizione palermitana del premio “Dona Maiora 2025”, il riconoscimento - nato ad Agrigento - dedicato al valore, alla dedizione e alla legalità del personale in uniforme. La cerimonia, organizzata dalla sezione Unuci di Palermo - si è svolta al salone delle feste del Circolo unificato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Premio ‘Dona Maiora’, a Palermo la consegna del riconoscimento dlvr.it/TPFnp7 #Palermo #Sicilia #LiveSicilia Vai su X
#Palermo ospita il 1° Premio UNUCI “Dona Maiora”: eccellenze al servizio - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO | “Dona maiora”, la prima edizione palermitana del premio che celebra il coraggio degli uomini in divisa - Prima edizione palermitana del premio “Dona Maiora 2025”, il riconoscimento – nato ad Agrigento – dedicato al valore, alla dedizione e alla legalità del personale in uniforme. Da mondopalermo.it
Palermo celebra l’impegno civico con il “Dona Maiora” - 30, il Salone delle Feste del Circolo Unificato dell’Esercito (in piazza Sant’Oliva 25) ospiter ... Lo riporta televideohimera.it
Unuci, prima edizione a Palermo del premio “Dona Maiora” - 30, nel Salone delle Feste del Circolo Unificato dell’Esercito, in piazza Sant’Oliva 25, la cerimonia di premiazione della 1ª edizione del Premio “Dona Maiora ... Secondo mondopalermo.it