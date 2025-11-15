Viabilità tra presente e futuro San Filippo del Mela promuove il dialogo con la Regione

“Il governo regionale siciliano sta lavorando per migliorare la rete infrastrutturale della provincia di Messina. L’attenzione è posta non solo sullo sviluppo delle autostrade, delle ferrovie e dei collegamenti aeroportuali, ma anche sulla viabilità locale”. Così l’assessore regionale alle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Altre letture consigliate

#Avviso #Viabilità ? La Centrale operativa della Polizia locale segnala rallentamenti in via della Libertà in direzione Mestre (altezza Fincantieri), a causa di un incidente stradale. Sul posto presente una pattuglia della Polizia locale. Vai su X

#Avviso #Viabilità ? La Centrale operativa della Polizia locale segnala rallentamenti in via della Libertà in direzione Mestre (altezza Fincantieri), a causa di un incidente stradale. Sul posto presente una pattuglia della Polizia locale. Città metropolitana di V - facebook.com Vai su Facebook

Cesare Cremonini live a San Siro: il presente è (veramente) pieno di futuro - Quando hai dalla tua un repertorio pieno zeppo di singoli che sono andati molto bene in radio (e non solo), non è semplice scappare dall’effetto karaoke. Scrive iodonna.it

Futuro di San Siro, Sala: “Siamo alla vendita, vedremo cosa succede a settembre” - 5, il sindaco di Milano Beppe Sala ha rilasciato diverse dichiarazioni per quanto riguarda il futuro dello stadio di San Siro. Lo riporta gianlucadimarzio.com

L'Inter sul futuro dello stadio San Siro: «È come scalare l'Everest, non riusciamo a vedere la vetta» - Povero San Siro, dileggiato, bistrattato, incapace anche di ospitare gli Europei del 2032 come ha sottolineato il ministro dello Sport, Andrea Abodi. Si legge su milano.corriere.it