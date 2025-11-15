Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-11-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Salaria un incidente a causa dell' altezza del raccordo anulare in uscita sul Raccordo Anulare si rallenta ma per traffico in interna tra uscita Cassia Veientana e sanitaria in esterna dalla Ardeatina la Tuscolana ora gli eventi nella capitale nel pomeriggio in corteo partito 14 da Piazza Aldo Moro a Rivera a Largo Preneste attraversando anche viale dello Scalo di San Lorenzo un tratto di via Casilina di via Prenestina fino alle 20 Dunque possibili chiusure al traffico deviazioni o limitazioni per 14 linee bus limitata anche la ferrovia termini Centocelle a Ponte Casilino orari cantieri per consentire i lavori volti alla realizzazione della nuova stazione della metro C da domani mattina domenica 16 novembre una nuova viene a te interessa Piazza Venezia e resterà in vigore fino a luglio 2031 nello specifico il senso unico di marcia nell'area di Piazza Venezia il nuovo senso unico Dunque su piazza Venezia avrà quattro corsie e sarà sotto Palazzo Venezia ci sarà più il doppio senso sul lato delle Generali il flusso dei veicoli che proviene da via Cesare Battisti a via del Corso è diretto a Piazza dell'Ara Coeli e via del Teatro Marcello via Petroselli Lido da percorrere obbligatoriamente via del Plebiscito e via dell'Ara Coeli i veicoli che provengono da via Petroselli via del Teatro Marcello con direzione via del Plebiscito via del Corso via Cesare Battisti potranno continuare a transitare regolarmente Piazza Venezia lato Palazzo Venezia il senso unico 4 posti e permetterà di raggiungere a destra via del Corso via Cesare Battisti Largo magnanapoli a sinistra via del Plebiscito da Gina Pandolfi astrali mobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

