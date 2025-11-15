Verissimo Martina De Ioannon e Gianmarco Steri | Ciro è stato una scelta sbagliata Non abbiamo preso in giro nessuno

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono stati ospiti di Verissimo, nella puntata di sabato 15 novembre. Dopo il confronto a Uomini e Donne, i due ex tronisti hanno raccontato come si sono ritrovati: dalla scelta "sbagliata" di Ciro Solimeno al collanina-gate. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Verissimo, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: "Ciro è stato una scelta sbagliata. Non abbiamo preso in giro nessuno"

