Verissimo gli ospiti e le interviste di oggi sabato 15 novembre

Periodicodaily.com | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Verissimo torna su Canale 5 per due nuove puntate condotte da Silvia Toffanin oggi, sabato 15 novembre, e domani domenica 16 novembre.  Silvia Toffanin accoglierà un’attrice iconica, Edwige Fenech, tornata al cinema con il film 'Il Maestro'. Dal Tg5 a Verissimo, per un’intervista ritratto: Cesara Buonamici. Inoltre, in studio, Briga con la moglie Arianna Montefiori, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

