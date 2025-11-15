Verissimo Briga e Arianna Montefiori aspettano una femmina | VIDEO

Momento emozionante a Verissimo dove Briga e Arianna Montefiori hanno scoperto che presto diventeranno genitori di una bambina

Mattia Briga e Arianna Montefiori aspettano una bambina: «All'inizio erano due gemelli, ma uno non ce l'ha fatta. Abbiamo un angioletto che ci guarda». Silvia Toffanin in lacrime - «Ancora non riusciamo a realizzare, soprattutto perché lo aspettavamo da un po'». Si legge su leggo.it

Briga e Arianna Montefiori svelano il sesso del bebè, poi rivelano: “Avrebbero dovuto essere gemelli” - Complici, felici ed emozionati, Briga e Arianna Montefiori sono stati ospiti a Verissimo per annunciare anche in Tv che presto diventeranno genitori. Scrive fanpage.it

Arianna Montefiori e Briga aspettano una bambina, l’annuncio a Verissimo ma i bebè all’inizio erano due - Una gioia immensa per Arianna Montefiori e Briga in attesa del primo figlio, anche se all'inizio erano gemelli ... Si legge su ultimenotizieflash.com