Vede la polizia e tenta di nascondersi arrestato spacciatore di crack

Genovatoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intorno alle 14 di venerdì 14 novembre 2025 gli agenti del commissariato Cornigliano, transitando in via Gramsci, hanno notato un giovane, che, alla vista dell'auto della polizia, ha cercato di nascondersi.Immediatamente fermato, è stato sottoposto a controllo. Il ragazzo, un 21enne di origini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Vede la polizia e tenta di nascondersi, arrestato spacciatore di crack - Il ragazzo, un 21enne di origini senegalesi con precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 22 frammenti di ... Riporta genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Vede Polizia Tenta Nascondersi