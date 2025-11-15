Vede la polizia e tenta di nascondersi arrestato spacciatore di crack
Intorno alle 14 di venerdì 14 novembre 2025 gli agenti del commissariato Cornigliano, transitando in via Gramsci, hanno notato un giovane, che, alla vista dell'auto della polizia, ha cercato di nascondersi.Immediatamente fermato, è stato sottoposto a controllo. Il ragazzo, un 21enne di origini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
