Valtellina Casera e Bitto una storia di unicità e gusto | Produzione quadruplicata in 30 anni

Sondrio, 15 novembre 2025 – Un vero boom per Casera e Bitto, tra i formaggi più caratteristici della Valtellina. Il Consorzio di Tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto, che compie trent’anni di attività (1995-2025), approfitta di questo importante anniversario per fare un bilancio del percorso di valorizzazione di due produzioni di nicchia diventate il simbolo della tradizione casearia valtellinese e un volano economico per il territorio: dalla nascita del Consorzio e delle Dop, la produzione è più che quadruplicata, passando dalle prime 58.457 forme marchiate del 1996 (5.709 per il Bitto e 52. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Valtellina Casera e Bitto, una storia di unicità e gusto: “Produzione quadruplicata in 30 anni”

News recenti che potrebbero piacerti

Consorzio Formaggi Valtellina Casera e Bitto compie 30 anni Vai su X

Valtellina Casera e Bitto: una storia di identità e innovazione lunga 30 anni #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com Vai su Facebook

Consorzio Valtellina Casera e Bitto, 30 anni di storia - Il Consorzio di Tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto compie trent’anni di attività (1995- Da radiotsn.tv

Valtellina Casera e Bitto: una storia di identità e innovazione lunga 30 anni - Il Consorzio di Tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto festeggia i suoi trent’anni di attività (1995- Riporta radiotsn.tv

Food: il Consorzio di Tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto compie 30 anni - Il Consorzio di Tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto compie trent'anni e ripercorre i suoi traguardi raccontando, anche attraverso i numeri, la storia di unicità che da tre dece ... Come scrive msn.com