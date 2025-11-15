Valmontone Riaperta stamattina 15 Novembre Via Nuova Franò quattro anni e mezzo fa isolando parzialmente il centro storico Ricostruita con oltre 3,5 mln di euro
Cronache Cittadine VALMONTONE – Nella mattinata di oggi, 15 Novembre, a Valmontone è stata riaperta Via Nuova, la principale strada di accesso L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Valmontone, dopo 4 anni e mezzo dalla frana riaperta via Nuova: un’opera da 3,5 milioni di euro - A 4 anni e mezzo dalla frana del 21 marzo 2021 – un evento che divise letteralmente in due il cuore ... Si legge su castellinotizie.it