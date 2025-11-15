ABBONATI A DAYITALIANEWS Un pomeriggio di paura che si conclude nel migliore dei modi. A Torregaveta in provincia di Napoli, un episodio potenzialmente drammatico si è trasformato in una storia di coraggio e sangue freddo, grazie all’intervento di un giovane del posto. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Mattino. Nel primo pomeriggio di oggi, 15 novembre, un uomo è precipitato in mare dal pontile, ritrovandosi subito in difficoltà a causa della corrente e dell’impossibilità di risalire autonomamente. La situazione è apparsa da subito critica. L’intervento decisivo di Dario Del Monte. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Uomo cade in mare a Torregaveta: giovane lo salva grazie al suo coraggio e sangue freddo