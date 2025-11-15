Uomo cade in mare a Torregaveta | giovane lo salva grazie al suo coraggio e sangue freddo
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un pomeriggio di paura che si conclude nel migliore dei modi. A Torregaveta in provincia di Napoli, un episodio potenzialmente drammatico si è trasformato in una storia di coraggio e sangue freddo, grazie all’intervento di un giovane del posto. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Mattino. Nel primo pomeriggio di oggi, 15 novembre, un uomo è precipitato in mare dal pontile, ritrovandosi subito in difficoltà a causa della corrente e dell’impossibilità di risalire autonomamente. La situazione è apparsa da subito critica. L’intervento decisivo di Dario Del Monte. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
News recenti che potrebbero piacerti
Cade dalla bicicletta: ferite gravi per un uomo a Bellinzona Vai su X
Cade e si rialza ? Lc 17,11-19 — “Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù” (17, 15-16). L’avvenuta guarigione suscita un movimento di conversione, l’uomo torna sui suoi passi, cantando a squarciag - facebook.com Vai su Facebook
Torregaveta, uomo cade in mare dal pontile: giovane lo salva - Un pomeriggio che poteva trasformarsi in tragedia si è concluso con un lieto fine grazie al sangue freddo e al coraggio di un giovane del posto. msn.com scrive
Scivola in barca e cade in mare: uomo salvato - In occasione del weekend di Ferragosto, l’Ufficio Circondariale Marittimo ha potenziato tutte le attività di ... Secondo ilrestodelcarlino.it