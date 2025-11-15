Union Brescia cori e passione al Rigamonti | in 300 per caricare la squadra verso il derby

Bresciatoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

undefinedSabato mattina di pura passione allo stadio “Mario Rigamonti”, dove l’Union Brescia ha svolto la rifinitura pre-derby davanti a oltre 300 tifosi. Una presenza importante, rumorosa e colorata, che ha trasformato l’ultimo allenamento prima della sfida con l’Ospitaletto in un momento. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

union brescia cori passioneUnion Brescia, cori e passione al Rigamonti: in 300 per caricare la squadra verso il derby - Sabato mattina di pura passione allo stadio “Mario Rigamonti”, dove l’Union Brescia ha svolto la rifinitura pre- bresciatoday.it scrive

union brescia cori passioneOspitaletto-Union Brescia: si va verso le restrizioni - Si tratta infatti di una partita che può essere serenamente ribattezzata come « derby dell’amiciz ... Secondo giornaledibrescia.it

Partita Ospitaletto-Union Brescia: «Il prefetto riveda la sua decisione» - Per i consiglieri comunali di Brescia Civica Battagliola, Sai e Viviani vietare la presenza dei tifosi bresciani allo stadio Gino Corioni. Lo riporta quibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Union Brescia Cori Passione