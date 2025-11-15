Union Brescia cori e passione al Rigamonti | in 300 per caricare la squadra verso il derby

undefinedSabato mattina di pura passione allo stadio “Mario Rigamonti”, dove l’Union Brescia ha svolto la rifinitura pre-derby davanti a oltre 300 tifosi. Una presenza importante, rumorosa e colorata, che ha trasformato l’ultimo allenamento prima della sfida con l’Ospitaletto in un momento. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it