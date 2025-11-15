Turchia Bulgaria, il talento di Spalletti gioca dal primo minuto accanto a Çalhano?lu: test fondamentale per Yildiz. Una grande notizia per la Juventus e per Luciano Spalletti. Kenan Yildiz è stato confermato nell’undici titolare della Turchia per la sfida contro la Bulgaria, valida per le qualificazioni ai Mondiali. L’attaccante classe 2005 scende in campo dal primo minuto, a testimonianza della fiducia che il CT turco Vincenzo Montella nutre nel suo talento. L’impiego di Yildiz è un segnale forte: il giocatore, pur essendo giovanissimo, è ormai parte integrante del progetto tecnico. La Turchia scende in campo con un 4-2-3-1, e Yildiz agirà nel tridente d’attacco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Turchia Bulgaria, la decisione finale su Yildiz: ecco la scelta del CT Montella sull’attaccante della Juve. Le formazioni ufficiali