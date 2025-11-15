Tumori il Ministero della Salute promuove l’eccellenza del Pascale

Il Ministero della Salute fa tappa al Pascale. Un'intera giornata dedicata alla prevenzione e alle terapie più innovative per la cura dei tumori con il direttore generale dell'Istituto dei tumori di Napoli, Maurizio di Mauro e Francesco Vaia, già direttore generale della Prevenzione del ministero. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

