Tu si que vales 2025 | le anticipazioni della puntata del 15 novembre
Tu si que vales 2025: le anticipazioni, i concorrenti e gli ospiti della puntata del 15 novembre, giudici, giuria, conduttori. Questa sera, sabato 15 novembre 2025, alle ore 21.25 su Canale 5 va in onda l’ottava puntata di Tu si que vales 2025, il programma di successo condotto anche quest’anno da Giulia Stabile, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, con in giuria Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e la new entry Paolo Bonolis, che prende il posto di Gerry Scotti, oltre alla presidentessa Sabrina Ferilli. Si tratta della dodicesima edizione del programma che vede protagonisti persone di qualsiasi età e con i talenti più vari, pronti a mettersi in gioco e a stupire il pubblico da casa e in studio. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Fate come Alessio: guardate subito le anticipazioni della settima puntata di #TuSiQueVales insieme a #Mikado! Vi aspetta un sabato sera davvero strepitosoooo, non mancate!? #Adv wittytv.it/tu-si-que-vale… Vai su X
Fate come Alessio: guardate subito le anticipazioni della settima puntata di #TuSiQueVales insieme a Mikado! Vi aspetta un sabato sera davvero strepitosoooo, non mancate!? #Adv #mikado - facebook.com Vai su Facebook
Tu Si Que Vales (15 novembre), standing ovation e fiumi di lacrime: cosa vedremo stasera - Ottavo appuntamento all'insegna dell'emozione per il talent del sabato sera di Canale 5: ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti di stasera. Segnala libero.it
Anticipazioni Tu Sì Que Vales, le esibizioni e gli ospiti del 15 novembre - La puntata del 15 novembre di “Tu sì que vales” promette di far commuovere tutti gli spettatori: cosa succederà in studio ... Da dilei.it
Tu si que vales 2025, gara lip sync: Maria De Filippi duetta con Elodie | Video Witty Tv - A Tu si que vales 2025 si è svolta una nuova gara lip sync in cui Maria ed Elodie hanno dato vita ad Achille Lauro e Rose Villain. Secondo superguidatv.it