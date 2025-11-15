Trump taglia i dazi su tutti i prodotti alimentari per frenare l’inflazione | vantaggi anche per l’Italia dalla carne al caffè

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la riduzione dei dazi su carne bovina, caffè e decine di altri prodotti agricoli e alimentari. Con un ordine esecutivo pubblicato sul sito della Casa Bianca, Trump ha modificato le tariffe reciproche imposte praticamente a tutti i partner commerciali lo scorso agosto, esentando più di cento comuni prodotti alimentari, tra cui anche svariati tipi di frutta, frutta secca e spezie. La lista dei beni esentati. Nella lista dei beni esentati dai dazi finiscono, tra gli altri, quelli che non “non vengono coltivati??o prodotti in quantità’ sufficienti negli Stati Uniti”: tè e caffè, frutta tropicale e relativi succhi, cacao e spezie, banane, arance e pomodori, manzo e quei prodotti fertilizzanti cui erano state imposte sanzioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

