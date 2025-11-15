Trump taglia i dazi su tutti i prodotti alimentari per frenare l’inflazione | vantaggi anche per l’Italia dalla carne al caffè
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la riduzione dei dazi su carne bovina, caffè e decine di altri prodotti agricoli e alimentari. Con un ordine esecutivo pubblicato sul sito della Casa Bianca, Trump ha modificato le tariffe reciproche imposte praticamente a tutti i partner commerciali lo scorso agosto, esentando più di cento comuni prodotti alimentari, tra cui anche svariati tipi di frutta, frutta secca e spezie. La lista dei beni esentati. Nella lista dei beni esentati dai dazi finiscono, tra gli altri, quelli che non “non vengono coltivati??o prodotti in quantità’ sufficienti negli Stati Uniti”: tè e caffè, frutta tropicale e relativi succhi, cacao e spezie, banane, arance e pomodori, manzo e quei prodotti fertilizzanti cui erano state imposte sanzioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altre letture consigliate
#Trump taglia le tariffe #agricole e smonta le polemiche sulla #pasta italiana - facebook.com Vai su Facebook
#Trump taglia le tariffe #agricole e smonta le polemiche sulla #pasta italiana Vai su X
Trump taglia i dazi su carne, banane, caffè e pomodori. "Salva" anche la pasta italiana - Il presidente Usa ha firmato un ordine esecutivo per abbassare le tariffe statunitensi sulle importazioni agricole. Lo riporta msn.com
Trump cancella molti dazi alimentari per tenere i prezzi bassi: cosa cambia dopo la marcia indietro - Tra i motivi ufficiali c’è il fatto che gli Usa sono costretti a importare questi alimenti perché ... Da fanpage.it
Trump riduce i dazi su alcuni prodotti alimentari: dal caffè alla carne, ecco quali - Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che esenta alcuni prodotti di importazione agricola dai «dazi reciproci»: fanno parte della lista carne bovina, banane, caffè e pomodori ... Come scrive msn.com