Trump frena sui dazi Il ruolo dell’inflazione e gli applausi delle imprese
Non è un colpo di spugna, ma poco ci manca. Il costo della vita torna ad essere in cima alle priorità del partito repubblicano che, sotto pressione proprio per abbassarlo (a settembre l’inflazione è salita al 3%, dal 2,9% di agosto), il presidente Usa Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che rimuove i dazi da lui stesso imposti, esentando articoli come caffè e frutta esotica. Ma ci sono anche banane pomodori, pinoli e tagli di carne bovina, in un momento in cui il prezzo di questa carne ha raggiunto livelli record nel Paese. Il provvedimento rientra in un ordine esecutivo firmato lo scorso venerdì dal capo della Casa Bianca: l’amministrazione ha infatti deciso che alcuni prodotti agricoli saranno esentati dai dazi reciproci imposti quest’anno, per contrastare comportamenti ritenuti sleali, dopo aver valutato questioni quali la capacità interna degli Stati Uniti di produrre determinati beni. 🔗 Leggi su Formiche.net
