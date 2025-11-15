Trovato morto in strada alle porte di Milano
Un uomo di 57 anni senza fissa dimora è stato trovato morto in strada in viale Friuli a Cinisello Balsamo nel pomeriggio di sabato 15 novembre. Stando a quanto finora emerso il decesso sarebbe stato causato da un malore.L’allarmeTutto è accaduto poco dopo le 14, come riportato dall’agenzia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
