Trombe d' aria container caduti e esondazioni | il maltempo flagella Genova
Il maltempo preannunciato nelle scorse ore sta flagellando l'area del comune di Genova: oltre alle abbondanti precipitazioni, si sono registrate anche delle trombe d'aria, una delle quali è responsabile della caduta di alcuni container che si trovavano nella zona dedicata allo stoccaggio del porto di Pra', per fortuna senza conseguenze. Sono stati segnalati inoltre danni anche nella zona di Sestri Ponente, con qualche conseguenza anche per l'aeroporto del capoluogo: a causa dei forti venti, c'è stato lo scoperchiamento di un capannone dell'Amiu, l'Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana che si occupa della raccolta e gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana a Genova e nei comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
