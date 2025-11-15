Tromba d' aria nel porto di Genova allagamenti e alberi sradicati | allerta meteo arancione per il 16 novembre

Genova in emergenza maltempo: una tromba d'aria abbatte container e scoperchia capannoni. Allerta arancione per domenica 16 novembre. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

tromba d aria nel porto di genova allagamenti e alberi sradicati allerta meteo arancione per il 16 novembre

