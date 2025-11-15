Tre giorni di bancarelle nei vicoli del ricetto di Ghemme con Natale nelle Cantine

Novaratoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 6 all'8 dicembre torna a Ghemme l'appuntamento con "Natale nelle cantine", l'evento natalizio organizzato dall'associazione "Noi del castello".Durante il week end dell'Immacolata le cantine, i vicoli del castello-ricetto e piazza Castello ospiteranno i tradizionali mercatini di Natale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Bancarelle, buon cibo e ballo. Tre giorni con ’Fornace in festa’ - Sono questi gli “ingredienti” di “Fornace in Festa” che, nel fine settimana da venerdì a domenica, animerà il Parco Curiel. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tre Giorni Bancarelle Vicoli