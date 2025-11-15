Tre giorni di bancarelle nei vicoli del ricetto di Ghemme con Natale nelle Cantine
Dal 6 all'8 dicembre torna a Ghemme l'appuntamento con "Natale nelle cantine", l'evento natalizio organizzato dall'associazione "Noi del castello".Durante il week end dell'Immacolata le cantine, i vicoli del castello-ricetto e piazza Castello ospiteranno i tradizionali mercatini di Natale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Mercatini di Natale a Barcellona – 5 giorni di magia tra mare, luci e atmosfera natalizia! Immagina di passeggiare tra le bancarelle della Sagrada Família, con il profumo di cioccolata calda e churros nell’aria Le luci di Natale che illuminano La Rambla, la - facebook.com Vai su Facebook
Bancarelle, buon cibo e ballo. Tre giorni con ’Fornace in festa’ - Sono questi gli “ingredienti” di “Fornace in Festa” che, nel fine settimana da venerdì a domenica, animerà il Parco Curiel. ilrestodelcarlino.it scrive