Tragedia sulla Salaria coinvolte due auto ed un camion cisterna C' è un morto | atterra Icaro

Tragico incidente stradale oggi pomeriggio sulla SS Salaria, al chilometro 176 + 400. Per cause in fase di accertamento uno camion cisterna, adibito al trasporto di alimenti, si è schiantato contro un fuoristrada e successivamente con un altro veicolo. Sul posto forze dell'ordine, operatori del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Tragedia sulla Salaria, il Comune di Orvinio lancia un appello: “Basta vittime, serve un’azione immediata” Vai su X

Tragedia sulla Salaria: addio al tenente colonnello dei Carabinieri Matteo Branchinelli. Una vita spezzata troppo presto, in servizio e con onore. Continua a leggere... https://infodifesa.it/matteo-branchinelli-chi-era-il-tenente-colonnello-dei-carabinieri-morto-nel - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia sulla Salaria, sgomento per la morte del tenente colonnello Matteo Branchinelli - Profonda commozione e incredulità anche a Isernia per la notizia della tragica scomparsa del Tenente Colonnello Matteo Branchinelli, 52 anni, una delle due vittime del terribile incidente avvenuto ier ... primopianomolise.it scrive

Rieti, incidente sulla Salaria: due morti. Tra le vittime il tenente colonnello dei carabinieri Matteo Branchinelli - Incidente stradale lungo la Salaria per Roma, altezza San Giovanni Reatino, questa mattina intorno alle 6. Secondo ilmessaggero.it

Tragico incidente sulla Salaria nel Reatino, due morti: il tenente colonnello Matteo Branchinelli e Mauro Stocchi - Stavano viaggiando lungo la via Salaria, nel territorio del Reatino, quando si sono scontrate: è quanto accaduto nella mattina di oggi, lunedì 27 ottobre 2025, a due automobili che stavano procedendo ... Riporta fanpage.it