Tragedia sul lavoro a Ome | 43enne perde la vita schiacciato dal trattore

La dinamica dell'incidente. Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina, 15 novembre, a Ome, in provincia di Brescia. Un operaio di 43 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava manovrando. L'uomo stava lavorando in una zona boscosa quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo agricolo si è ribaltato lungo un tratto in salita, finendo per travolgerlo. Identità della vittima. La vittima è M.S., 43 anni, di origine ghanese e residente a Rodengo Saiano. L'uomo era dipendente di un'azienda agricola. Indagini in corso.

