Tragedia a Casamassima donna muore soffocata da una mozzarella

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia avvenuta mentre aspettava il figlio in auto. Una donna di 70 anni è deceduta per soffocamento questa mattina, 15 novembre, a Casamassima, in provincia di Bari. Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia locale, la vittima era in auto insieme al figlio, che aveva parcheggiato il veicolo per effettuare un rapido acquisto. Il momento fatale. Mentre l’uomo si era allontanato, la donna è rimasta nell’abitacolo e ha deciso di assaggiare una mozzarella. Al suo ritorno, il figlio l’ha trovata in gravi difficoltà respiratorie, comprendendo immediatamente che stava soffocando. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Casamassima, donna muore soffocata da una mozzarella

