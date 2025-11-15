Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità oggi all'EUR è in programma la corsa futurista manifestazione sportiva che prevede una gara competitiva di 9 km e una camminata non competitiva di circa un chilometro aperta a tutti 20 comporterà fino alla mezzanotte la chiusura al traffico dell'area del quadrato della Concordia e di molte altre strade limitrofe in Prati invece per lavori è chiusa via Marcantonio Bragadin via Angelo Emo e via Cipro chiusura anche di Via Ruggero Fiore tra via della Meloria e via Marcantonio Bragadin deviazioni anche per il trasporto pubblico è sempre per il trasporto pubblico mi ricordo lo stop di tutti i tram cittadini ci riferiamo quindi alle linee 2358 14:19 il fermo si è reso necessario per consentire dei lavori struttura della sopraelevata della tangenziale est nell'area di via Prenestina sono comunque a disposizione corse con autobus che coprono le intere tratte tranviarie il servizio riprenderà regolarmente dal 8 dicembre https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-11-2025 ore 16:30