Traffico Lazio del 15-11-2025 ore 17:30

Luceverde Lazio ritrovati in provincia di Frosinone ricordiamo i lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino con chiusura tratti dal superiore Belmonte Castello In entrambe le direzioni lavori solo della galleria Capodichino termine interventi previsto per fine novembre proseguono sulla Salaria i lavori con transito a senso unico alternato tra Antrodoco e sigillo in tratti saltuari te le due direzioni di percorrenza sulla linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto da oggi fino a domenica 23 novembre lavori di manutenzione programmata della stazione di Roma Ostiense limite di percorso e cancellazioni per alcuni treni del regionale Vi ricordo infine domani il fermo dei mezzi pesanti vigore come ogni domenica dalle 9 alle 22 su tutte le reti viarie Nazionale escluso autorizzati dalla legge

