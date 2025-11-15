Totti dice addio alla casa a Roma nord trasloco di lusso per lui e Noemi Bocchi
Roma è così grande e variegata che cambiare di quartiere equivale un po’ a cambiare città. La rivalità giocosa tra Roma Nord e Roma Sud è ormai storica, e i due pezzi della capitale fanno a gara per ospitare il loro Re. Nato a Porta Metronia e vissuto per lunghi anni all’Eur assieme all’ex moglie Ilary Blasi, con l’entrata della “raffinata” Noemi Bocchi nella sua vita, Francesco Totti ha lasciato il Sud per diventare abitante di Roma Nord. Dopo tre anni nei signorili Parioli, adesso il campione e la compagna sono però pronti a un nuovo trasloco all’insegna del lusso. Francesco Totti si sposta nella zona dei vip. 🔗 Leggi su Dilei.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Oggi io ti faccio perdere lo Scudetto" "Prima di quella gara (Roma-Sampdoria 1-2 del 25 aprile 2010, ndr) il mio amico Vito Scala mi dice che Totti vuole parlarmi. Vado dal Pupone che comincia a dirmi che stavamo facendo una grande stagione, mi chiede de - facebook.com Vai su Facebook
Francesco Totti e Noemi Bocchi traslocano, addio all'attico ai Parioli: «Nuova casa da sogno vicino all'Olimpico, zona di Fiorello e Bonolis» - Addio all'attico ai Parioli, primo nido d'amore della coppia e dei figli di lei. Scrive msn.com
Totti trasloca di nuovo: via dall’attico di Roma nord con Noemi Bocchi, l'ipotesi del ritorno a “sud” - Dopo tre anni nel condominio Stellari, complesso residenziale tra corso Francia e la Camilluccia, l'ex capitano della Roma è pronto a ... Secondo msn.com