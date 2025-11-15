Roma è così grande e variegata che cambiare di quartiere equivale un po’ a cambiare città. La rivalità giocosa tra Roma Nord e Roma Sud è ormai storica, e i due pezzi della capitale fanno a gara per ospitare il loro Re. Nato a Porta Metronia e vissuto per lunghi anni all’Eur assieme all’ex moglie Ilary Blasi, con l’entrata della “raffinata” Noemi Bocchi nella sua vita, Francesco Totti ha lasciato il Sud per diventare abitante di Roma Nord. Dopo tre anni nei signorili Parioli, adesso il campione e la compagna sono però pronti a un nuovo trasloco all’insegna del lusso. Francesco Totti si sposta nella zona dei vip. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Totti dice addio alla casa a Roma nord, trasloco di lusso per lui e Noemi Bocchi