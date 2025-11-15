Torino saluta le Nitto ATP Finals di tennis con il Closing Party | ci sono ancora biglietti in vendita

Torinotoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver tenuto a battesimo per una settimana l'élite del tennis mondiale — con star del calibro di Novak Djokovic, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz — Torino si appresta a calare il sipario sulle Nitto ATP Finals 2025 in grande stile. Domani, domenica 16 novembre, in concomitanza con la finale del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

torino saluta le nitto atp finals di tennis con il closing party ci sono ancora biglietti in vendita

© Torinotoday.it - Torino saluta le Nitto ATP Finals di tennis con il Closing Party: ci sono ancora biglietti in vendita

Scopri altri approfondimenti

torino saluta nitto atpTorino saluta le Nitto ATP Finals di tennis con il Closing Party: ci sono ancora biglietti in vendita - La location scelta è la suggestiva Sala Fucine delle OGR Torino, che si trasformerà in un dancefloor cosmopolita. Secondo torinotoday.it

torino saluta nitto atpATP Finals 2025: Musetti si arrende ad Alcaraz e saluta Torino, lo spagnolo resterà numero 1 - La cronaca del match tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, valido per la fase a gironi delle ATP Finals 2025 di Torino. Da spaziotennis.com

torino saluta nitto atpSinner supera anche Shelton: chi affronta in semifinale alle Nitto ATP Finals - Il campione in carica, già qualificato in semifinale, torna in campo a Torino nell'incontro valido per l'ultimo appuntamento del Round Robin ... Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Torino Saluta Nitto Atp