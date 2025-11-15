Torino e l' ovazione da rockstar per Sinner | Giocare in casa è speciale Da voi una spinta in più

Gazzetta.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un boato ha accolto e poi festeggiato Jannik nella vittoria contro De Minaur. "È l'ultimo torneo dell'anno e siamo tutti stanchi, ma io ho le persone con me. Sono fortunato a giocarmi il titolo in Italia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

