Torino e l' ovazione da rockstar per Sinner | Giocare in casa è speciale Da voi una spinta in più

Un boato ha accolto e poi festeggiato Jannik nella vittoria contro De Minaur. "È l'ultimo torneo dell'anno e siamo tutti stanchi, ma io ho le persone con me. Sono fortunato a giocarmi il titolo in Italia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Torino e l'ovazione da rockstar per Sinner: "Giocare in casa è speciale. Da voi una spinta in più"

