Tom Holland dovrà rinunciare al biopic su Fred Astaire? La vedova minaccia la produzione
Il biopic sul leggendario attore e ballerino è uno dei prossimi progetti di Sony Pictures con Tom Holland al momento collegato al progetto in qualità di protagonista, ma c'è un grave intoppo La produzione del biopic dedicato a Fred Astaire, che dovrebbe vedere Tom Holland nel ruolo dell'iconico ballerino, si trova al centro di una crescente controversia legale. Negli ultimi giorni, infatti, Robyn Smith Astaire, vedova della leggenda di Hollywood, ha inviato una lettera dai toni minacciosi a Sony Pictures e alla produttrice Amy Pascal, sostenendo che il progetto non è stato autorizzato dalla famiglia e non rispetta la volontà di suo marito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
