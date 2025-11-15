Terribile incidente a Latina motociclista si schianta contro un albero e muore | aveva 51 anni
Si schianta in moto e finisce contro un albero: drammatico incidente a Latina, morto un uomo di 51 anni.
Latina, perde il controllo della moto e muore sul colpo: tragedia in via Epitaffio - Incidente mortale a Latina: un motociclista di 51 anni perde la vita in via Epitaffio dopo uno sbandamento e un impatto contro un albero. latinaquotidiano.it scrive
Latina, motociclista perde la vita in un tragico incidente su via Epitaffio - Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo via Epitaffio a Latina, dove da quanto si ... Come scrive latinapress.it
Incidente in via Epitaffio a Latina: morto un motociclista di 51 anni - Un uomo di 51 anni ha perso la vita intorno alle 14 di oggi in via Epitaffio, poco dopo l'incrocio con strada Congiunte Destre e Sinistre, alle porte di Latina. msn.com scrive