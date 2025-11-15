Tarquinia le proposte del nuovo direttivo della Cna da sottoporre al sindaco Sposetti

Prima riunione, subito tutti operativi. Nei giorni scorsi si è costituito il nuovo direttivo della Cna di Tarquinia, presieduto da Chiara Scipioni. Dall’incontro sono emerse una serie di proposte che verranno sottoposte all’attenzione della giunta guidata dal sindaco Francesco Sposetti. Del. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondisci con queste news

Degustazioni, la Cna a Civitavecchia, Tarquinia ed Allumiere - facebook.com Vai su Facebook

Tarquinia, nuovo direttivo della Cna: subito proposte per il sindaco Sposetti - Si è costituito il nuovo direttivo della Cna di Tarquinia, presieduto da Chiara Scipioni. Come scrive msn.com

Convocata la prima assemblea dei soci della Stas del nuovo consiglio direttivo Tarquinia - La Società Tarquiniense d’Arte e Storia ha convocato l’assemblea generale ordinaria dei soci per oggi, in prima convocazione, e sabato 24 maggio alle 15,30, in seconda convocazione, presso la Sala ... Segnala ilmessaggero.it