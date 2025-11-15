Tamponamento a catena a Vetralla | 3 auto coinvolte ferito un bambino
Tanto spavento, ma fortunatamente nessuna conseguenza seria per le persone coinvolte. Nel corso del primo pomeriggio di oggi, sabato 15 novembre 2025, si è verificato un tamponamento a catena a Vetralla, per la precisione lungo la Cassia Sud, non lontano dal comando di Polizia Locale. Il sinistro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
