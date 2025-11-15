prima assoluta e dettagli sulla trama di now you see me: now you don’t. Il terzo capitolo della saga Now You See Me si distingue per novità e colpi di scena, presentando un cast rinnovato e una narrazione ricca di effetti visivi e trucchetti magici. La pellicola ripropone i famosi Horsemen, includendo personaggi come J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson) e altri. All’interno del film, si inseriscono i nuovi maghi: June McClure, interpretata da Ariana Greenblatt, Bosco Leroy (Dominic Sessa) e Charlie (Justice Smith), protagonisti di una trama che mira a riunire il team e a smascherare il crime boss Veronika Vanderberg. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Svolta finale di now you see me 3 lascia uno dei protagonisti così confuso