Subaffidamenti Tua e disservizi del trasporto pubblico Aruffo e Marongiu | Comune spettatore passivo
Tagli al servizio di trasporto regionale e gestione del terminal bus: sulle due questioni, al centro del recente incontro tra l'amministrazione comunale di Lanciano e i sindacati, intervengono i consiglieri di minoranza Rita Aruffo e Leo Marongiu (Lanciano x tutti).“In attesa di capire le. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
