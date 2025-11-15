Stai facendo una figuraccia è una reazione ignorante | i giudici di X Factor si dividono sul jazz
La quarta puntata di "X Factor" di giovedì13 novembre è stata ribattezzata "Hell Factor" e ha decisamente scaldato il clima in studio. La doppia eliminazione prevista ha innervosito la giuria, portando a un duro scontro tra Paola Iezzi e Achille Lauro a colpi di critiche e accuse reciproche. La scintilla è scoccata dopo l'esibizione di Viscardi, concorrente del team Iezzi, che ha proposto una reinterpretazione in chiave jazz del classico "Il cielo in una stanza". Lauro ha espresso immediatamente il suo disappunto: "Amo Viscardi e amo gli esperimenti ma questo è sbagliato", ha osservato, criticando l'esperimento per aver "svuotato il sentimento di questa canzone incredibile". 🔗 Leggi su Iltempo.it
