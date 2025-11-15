Spaccata in una gioielleria di Montalto di Castro | banditi in fuga col bottino
L’ora di pranzo di un tranquillo sabato di novembre è stata stravolta oggi pomeriggio, sabato 15 novembre 2025, dall’entrata in azione di una banda di malviventi che ha preso d’assalto una gioielleria di Montalto di Castro. È stata la più classica delle spaccate: il negozio “Le gioie di Giò” al. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Vetrina spaccata e ladri in azione in una gioielleria Montalto di Castro - I malviventi sono fuggiti con il bottino - Al vaglio dei carabinieri le telecamere di videosorveglianza Leggi la notizia: https://www.tusciaweb.eu/2025/11/ladri-azione-gioielleria-montalto-cast - facebook.com Vai su Facebook
Furto in gioielleria in pieno giorno - Ladri in azione a Montalto di Castro intorno all’ora di pranzo Intervento dei carabinieri: al vaglio le telecamere di sicurezza ... Riporta civonline.it
