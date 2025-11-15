Spaccata in una gioielleria di Montalto di Castro | banditi in fuga col bottino

Viterbotoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ora di pranzo di un tranquillo sabato di novembre è stata stravolta oggi pomeriggio, sabato 15 novembre 2025, dall’entrata in azione di una banda di malviventi che ha preso d’assalto una gioielleria di Montalto di Castro. È stata la più classica delle spaccate: il negozio “Le gioie di Giò” al. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

