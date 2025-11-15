Soffocata mentre mangiava una mozzarella | muore 70enne a Casamassima

Un'anziana di 70 anni è morta in mattinata a Casamassima, nel Barese, soffocata da un boccone mentre mangiava una mozzarella.L'episodio, secondo quanto riporta l'Ansa, si è verificato quando l'anziana si trovava in auto con il figlio. L'uomo, notando la madre in difficoltà, avrebbe accostato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

