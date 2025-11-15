Sinner torna in finale alle Atp Finals | super vittoria con De Minaur

Jannik Sinner è in finale a Torino alle Atp Finals 2025. Oggi, sabato 15 novembre, il fuoriclasse del tennis italiano ha battuto l'australiano Alex De Minaur in 2 set con il punteggio di 7-5, 6-2, in un'ora e 52 minuti di gioco.Sinner, che difende il titolo di Maestro conquistato con la vittoria. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

JANNIK PER LA SEMIFINALE Stasera torna in campo Sinner: serve una vittoria con Zverev per conquistare matematicamente la semifinale Seguite il secondo match dell’azzurro alle Nitto ATP Finals di Torino in streaming su @nowtvit #Ubitennis #at - facebook.com Vai su Facebook

Alcaraz torna numero 1, ecco cosa deve fare Sinner per il controsorpasso Vai su X

sinner-de minaur 7-5 5-2 - L'azzurro torna all'ultimo atto del torneo dei maestri, crescendo alla distanza e vincendo la trentesima partita di fila indoor. gazzetta.it scrive

Sinner, quando gioca la finale delle Atp Finals? Sfiderà uno tra Alcaraz e Aliassime: orario e dove vederla in chiaro - Jannik Sinner stacca il pass per la finale delle Atp Finals di Torino e aggiunge un altro tassello alla sua splendida stagione. Da msn.com

Atp Finals, Sinner contro De Minaur per un posto in finale: Jannik vince il primo set 7-5 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Finals, Sinner contro De Minaur per un posto in finale: Jannik vince il primo set 7- Da tg24.sky.it