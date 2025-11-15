Sinner torna in finale alle Atp Finals a Torino | super vittoria con De Minaur

Jannik Sinner è in finale a Torino alle Atp Finals 2025. Oggi, sabato 15 novembre, il fuoriclasse del tennis italiano ha battuto l'australiano Alex De Minaur in 2 set con il punteggio di 7-5, 6-2, in un'ora e 52 minuti di gioco.Sinner, che difende il titolo di Maestro conquistato con la vittoria. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Sinner torna in finale alle Atp Finals a Torino: super vittoria con De Minaur

