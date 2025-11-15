Sinner schianta De Minaur e raggiunge la terza finale consecutiva alle Atp finals di Torino | domani la finale alle 18

Terza finale consecutiva. Jannik Sinner non sbaglia un colpo e schianta Alex De Minaur nella semifinale di Torino. Per il fuoriclasse altoatesino si tratta della terza finale consecutiva, dopo quella vinta lo scorso anno contro Taylor Fritz e la sconfitta contro Djokovic del 2023. Ora attende all’atto concluso il suo rivale di sempre, Carlitos Alcaraz. Si giocherà domani non prima delle 18. Primo set complicato, poi partita a senso unico. Nel primo set, Jannik ha avuto difficoltà, chiudendo solo per 7-5. Ma nella seconda frazione non c’è stata veramente partita. Due break, set chiuso agevolmente 6-2, quasi un allenamento in vista di domani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sinner schianta De Minaur e raggiunge la terza finale consecutiva alle Atp finals di Torino: domani la finale alle 18

