Sinner quando gioca la finale delle Atp Finals? Sfiderà uno tra Alcaraz e Aliassime | orario e dove vederla in chiaro

Jannik Sinner stacca il pass per la finale delle Atp Finals di Torino e aggiunge un altro tassello alla sua splendida stagione. L'azzurro supera l'australiano De Minaur in due set (7-5,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sinner, quando gioca la finale delle Atp Finals? Sfiderà uno tra Alcaraz e Aliassime: orario e dove vederla in chiaro

