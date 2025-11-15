Sinner quando gioca la finale delle ATP Finals 2025 | orario avversario e dove vederla

Jannik Sinner è di nuovo protagonista assoluto alle Nitto ATP Finals di Torino. Dopo una settimana quasi perfetta, l’azzurro ha conquistato l’accesso alla finale del Masters di fine stagione, con la possibilità di difendere il titolo vinto lo scorso anno e scrivere un altro pezzo di storia del tennis italiano. Ecco tutto quello che c’è da sapere su quando si gioca la finale, chi potrebbe essere l’avversario e dove vedere il match in TV e streaming. Quando si gioca la finale delle ATP Finals 2025. La finale di singolare delle ATP Finals 2025 è in programma: domenica 16 novembre 2025. con inizio non prima delle ore 18:00. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Sinner, quando gioca la finale delle ATP Finals 2025: orario, avversario e dove vederla

Contenuti che potrebbero interessarti

Dove vedere in tv Sinner-De Minaur semifinale Atp Finals: orario e quando si gioca - facebook.com Vai su Facebook

#Sinner- #DeMinaur, semifinale Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv Vai su X

Sinner, finale Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il tennista azzurro ha liquidato in due set De Minaur ed è tornato nell'atto conclusivo a Torino per il secondo anno di fila: quello che c'è da sapere sull'ultimo match ... Secondo corrieredellosport.it

A che ora domani la finale di Sinner? Orario, canale diretta Rai Atp Finals - A che ora Jannik Sinner gioca la finale delle Atp Finals di Torino 2025? Lo riporta spaziotennis.com

Sinner, quando gioca la finale delle Atp Finals? Sfiderà uno tra Alcaraz e Aliassime: orario e dove vederla in chiaro - Jannik Sinner stacca il pass per la finale delle Atp Finals di Torino e aggiunge un altro tassello alla sua splendida stagione. Scrive msn.com