Sinner in finale quanto guadagna se vince Atp Finals e il valore per il ranking

(Adnkronos) – Jannik Sinner non sbaglia e vola in finale alle Atp Finals di Torino. Il fuoriclasse azzurro ha battuto oggi, sabato 15 novembre, l'australiano Alex De Minaur 7-5, 6-2 in semifinale e domani si giocherà il titolo contro il vincitore dell'altra semifinale tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il canadese Felix Auger-Aliassime. Una sfida, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

ATP Finals, Jannik Sinner supera Alex de Minaur 7-5, 6-2 e vola in finale contro il vincente tra Alcaraz e Auger-Aliassime

Alle 14.30 Sinner-De Minaur: Jannik a caccia della finale a Torino

Sinner-De Minaur 7-5, 6-2. Jannik vince in un'ora e 53 minuti e trova la sua terza finale consecutiva. Adesso Alcaraz o Aliassime - In quel momento Jannik sbaglia due volte consecutie e lascia ad Alex il suo secondo game.

Quanti soldi guadagna Jannik Sinner alle ATP Finals: il montepremi per semifinale e finale - Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz hanno chiuso da imbattuti la prima fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: finora entrambi hanno

Quanto guadagna Sinner se vince l'ATP Parigi: montepremi e prize money - In palio 1000 punti e anche oltre 900 mila euro di premio per il vincitore.