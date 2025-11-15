Sinner fatica nel primo set poi si scioglie e liquida De Minaur Finale meritatissima
Una partita meno semplice di quanto il risultato non racconti. Jannik Sinner centra la terza finale consecutiva alle Nitto Atp Finals superando Alex De Minaur con il punteggio di 7-5 6-2 in un’ora e 52 minuti. L’azzurro, numero 2 del mondo, allunga così a 13-0 l’impressionante bilancio degli scontri diretti contro l’australiano e continua la striscia da imbattuto indoor: sono 30 le vittorie consecutive sotto tetto, con l’ultima sconfitta risalente alla finale 2023 di Torino contro Novak Djokovic. Ora l’azzurro attende il vincente della semifinale Alcaraz-Auger-Aliassime. Un primo set combattuto. 🔗 Leggi su Panorama.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Berrettini e la battuta su Sinner: "Si fa fatica a fare due punti, non oso immaginare..." - facebook.com Vai su Facebook
In platea a Torino per #Sinner, #Allegri maschera a fatica la sua invidia per uno sport dove se vai 2 set a 0 ti danno la partita vinta. #SinnerZverev Vai su X
Sinner fatica nel primo set, poi si scioglie e liquida De Minaur. Finale meritatissima - Jannik Sinner vola per il terzo anno consecutivo in finale alle Atp Finals. Lo riporta panorama.it
ATP Finals: Sinner si conferma più forte di De Minaur, è ancora finale - ATP | Jannik conferma lo strapotere su De Minaur, con la 13esima vittoria in altrettanti confronti. ubitennis.com scrive
Sinner-De Minaur, diretta Nitto ATP Finals: la semifinale di Jannik in tempo reale - Il campione azzurro sfida l'australiano per tornare in finale e difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Torino ... tuttosport.com scrive