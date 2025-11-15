Sinner fatica nel primo set poi si scioglie e liquida De Minaur Finale meritatissima

Panorama.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una partita meno semplice di quanto il risultato non racconti. Jannik Sinner centra la terza finale consecutiva alle Nitto Atp Finals superando Alex De Minaur con il punteggio di 7-5 6-2 in un’ora e 52 minuti. L’azzurro, numero 2 del mondo, allunga così a 13-0 l’impressionante bilancio degli scontri diretti contro l’australiano e continua la striscia da imbattuto indoor: sono 30 le vittorie consecutive sotto tetto, con l’ultima sconfitta risalente alla finale 2023 di Torino contro Novak Djokovic. Ora l’azzurro attende il vincente della semifinale Alcaraz-Auger-Aliassime. Un primo set combattuto. 🔗 Leggi su Panorama.it

sinner fatica nel primo set poi si scioglie e liquida de minaur finale meritatissima

© Panorama.it - Sinner fatica nel primo set, poi si scioglie e liquida De Minaur. Finale meritatissima

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sinner fatica primo setSinner fatica nel primo set, poi si scioglie e liquida De Minaur. Finale meritatissima - Jannik Sinner vola per il terzo anno consecutivo in finale alle Atp Finals. Lo riporta panorama.it

sinner fatica primo setATP Finals: Sinner si conferma più forte di De Minaur, è ancora finale - ATP | Jannik conferma lo strapotere su De Minaur, con la 13esima vittoria in altrettanti confronti. ubitennis.com scrive

sinner fatica primo setSinner-De Minaur, diretta Nitto ATP Finals: la semifinale di Jannik in tempo reale - Il campione azzurro sfida l'australiano per tornare in finale e difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Torino ... tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Sinner Fatica Primo Set