sinner fatica nel primo set poi si scioglie e liquida de minaur finale meritatissima

Una partita meno semplice di quanto il risultato non racconti. Jannik Sinner centra la terza finale consecutiva alle Nitto Atp Finals superando Alex De Minaur con il punteggio di 7-5 6-2 in un’ora e 52 minuti. L’azzurro, numero 2 del mondo, allunga così a 13-0 l’impressionante bilancio degli scontri diretti contro l’australiano e continua la striscia da imbattuto indoor: sono 30 le vittorie consecutive sotto tetto, con l’ultima sconfitta risalente alla finale 2023 di Torino contro Novak Djokovic. Ora l’azzurro attende il vincente della semifinale Alcaraz-Auger-Aliassime. Un primo set combattuto. 🔗 Leggi su Panorama.it

