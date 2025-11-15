Sinner fa il tris a Torino l’azzurro in finale per terzo anno di fila | la semi stravinta contro De Minaur

15 nov 2025

Il nome Jannik può essere solo che seguito dal cognome Sinner quando si parla di tennis. Nel giorno delle semifinale alle Atp Finals di Torino, l’altoatesino numero 1 al mondo ha sconfitto senza indugio un Alex De Minaur uscito malconcio da una partita da leccarsi i baffi. La caccia per il posto in finale in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

