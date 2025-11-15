Sinner fa il tris a Torino l’azzurro in finale per terzo anno di fila | la semi stravinta contro De Minaur

Il nome Jannik può essere solo che seguito dal cognome Sinner quando si parla di tennis. Nel giorno delle semifinale alle Atp Finals di Torino, l’altoatesino numero 1 al mondo ha sconfitto senza indugio un Alex De Minaur uscito malconcio da una partita da leccarsi i baffi. La caccia per il posto in finale in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner fa il tris a Torino, l’azzurro in finale per terzo anno di fila: la semi stravinta contro De Minaur

Alle Atp il sogno azzurro di Musetti e Sinner, oggi l’Italia cala il tris Vai su X

Battuto Shelton, percorso netto alle Finals per #Sinner che vince 6-3 7-6: è la trentesima vittoria di fila sul veloce indoor. Ora in semifinale affronterà De Minaur - facebook.com Vai su Facebook

Sinner, quando gioca la finale delle Atp Finals? Sfiderà uno tra Alcaraz e Aliassime: orario e dove vederla in chiaro - Jannik Sinner stacca il pass per la finale delle Atp Finals di Torino e aggiunge un altro tassello alla sua splendida stagione. Come scrive msn.com

ATP Finals 2025, Sinner per il tris. Duello all’ultimo punto tra Zverev e Auger-Aliassime - Le ATP Finals di Torino sono pronte a vivere la fase decisiva e tornano in campo per l'ultima giornata delle ... oasport.it scrive

I 'no' di Sinner e Musetti dividono le Atp Finals: "Coppa Davis è storia", "I campioni devono riposare" - Il tema del giorno alla Inalpi Arena è la rinuncia del tennista toscano alla convocazione d ... Si legge su msn.com