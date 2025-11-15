Sinner è una sinfonia! La partita con De Minaur dura fino al 5 pari poi l' azzurro dilaga 7-5 6-2

Non c'è trippa per gatti quando Jannik Sinner gioca così. O meglio, di trippa succulenta ce n'è stata finché il numero due al mondo ha voluto tenere in vita il match, ma soprattutto fino a quando l'australiano al giocato al meglio delle proprie possibilità la semifinale della Atp Finals di Torino, ovvero fino al 5-5. Poi, quando s'intraveda il traguardo del primo set, Sinner ha fatto ciò che. 🔗 Leggi su Feedpress.me

