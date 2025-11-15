Sinner-De Minaur alle Atp Finals | Jannik vince il 1° set nel secondo è avanti due break | Diretta 7-5 5-1?Bolelli-Vavassori eliminati

Sinner punta a tornare in finale delle Atp Finals. Troverà il vincente di Alcaraz-Auger Aliassime in programma stasera. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sinner-De Minaur alle Atp Finals: Jannik vince il 1° set, nel secondo è avanti due break | Diretta 7-5, 5-1?Bolelli-Vavassori eliminati

ATP Finals, Jannik Sinner supera Alex de Minaur 7-5, 6-2 e vola in finale contro il vincente tra Alcaraz e Auger-Aliassime Palasport Olimpico di Torino

Torino. Immagini a pochi metri dal campo durante la rifinitura di #Sinner pre semifinale vs De Minaur. Accuratezza del gesto, fluidità, postura bassa e piedi buonissimi negli appoggi. Sempre in equilibrio. Tutto sotto controllo per costruire presente e futuro

sinner-de minaur 7-5 5-2 - L'azzurro, campione in carica delle Atp Finals e finalista nel 2023, sfida l'australiano battuto 12 volte su 12 nei precedenti

Sinner-De Minaur 7-5, 6-2. Jannik vince in un'ora e 53 minuti e trova la sua terza finale consecutiva. Adesso Alcaraz o Aliassime - In quel momento Jannik sbaglia due volte consecutie e lascia ad Alex il suo secondo game.

Sinner-De Minaur, diretta Nitto ATP Finals: la semifinale di Jannik in tempo reale - Il campione azzurro sfida l'australiano per tornare in finale e difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Torino