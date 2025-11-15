Sinner-De Minaur alle Atp Finals | Jannik vince il 1° set nel secondo è avanti due break | Diretta 7-5 5-1?Bolelli-Vavassori eliminati

15 nov 2025

Sinner punta a tornare in finale delle Atp Finals. Troverà il vincente di Alcaraz-Auger Aliassime in programma stasera. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

