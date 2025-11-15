Sinner da 30 e lode | battuto De Minaur e finale a Torino

Torino, 15 novembre 2025 – Una vita da mediano, a giocare generosi. Non c’è partita in cui Jannik Sinner  tra impegno e fatica non ricalchi i versi di un certo Luciano Ligabue, oggi a vederlo in tribuna. Anche se a giudicare da stile e vincenti i panni del bomber sono più giusti per il tennista numero due al mondo, che battendo Alex De Minaur 7-5, 6-2, ha già staccato il biglietto per l’ultimo atto delle Atp Finals di Torino. Si tratta della trentesima vittoria di fila sui campi indoor, terza finale di seguito nel torneo dei maestri, la decima stagionale. Con 21 punti in più del suo avversario l’altoatesino strappa una primo set difficile e poi prende il largo nel secondo senza più particolari problemi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

