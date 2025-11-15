Si è spento Nunzio Marsiglia professore della Facoltà di Architettura e militante socialista
È morto il professore della Facoltà di Architettura dell'università di Palermo, Nunzio Marsiglia, figura di altissimo rilievo nel mondo accademico, culturale e politico siciliano. Era nato a Castelbuono e aveva compiuto 77 anni il mese scorso. Marsiglia è stato tra gli artefici della nascita del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
